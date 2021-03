Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effectue, lundi, une visite de travail à Madrid à l'invitation de son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations traditionnelles et régulières entre les deux pays, signataires, depuis 2002, du "Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération", et vise à développer davantage le dialogue politique et le partenariat stratégique entre les deux pays sur l'ensemble des questions et dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans le contexte global actuel marqué par des crises pluridimensionnelles, précise le communiqué.

"Outre les entretiens avec son homologue espagnole, M. Boukadoum sera reçu par sa Majesté le Roi Felipe VI auquel il transmettra un message du président de la République Abdelmadjid Tebboune", a joute la même source.

M. Boukadoum sera également reçu par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et prévoit de rencontrer plusieurs hauts responsables politiques espagnols, notamment la présidente du congrès des députés espagnol, Meritxell Batet Lamana, a insi que la 4ème vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, conclut le communiqué.