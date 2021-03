Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a adressé dimanche un message de condoléances à la famille du moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN), Mohamed El Hadi Rezaïmia, décédé samedi à l'âge de 93 ans.

"C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès du moudjahid, officier de l'ALN et commandant de la région 6 de la wilaya I historique, le défunt Mohamed El Hadi Rezaïmia, puisse Dieu lui accorder Sa miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés des Chouhada et moudjahidine", a écrit M. Goudjil.

"Moudjahid de la première heure, Mohamed El Hadi Rezaïmia avait rejoint très jeune les rangs de la Révolution dans la région 6 de la wilaya I historique", a ajouté M. Goudjil, soulignant que le regretté était "le compagnon d'armes du Chahid Abbas Laghrour et de cette trempe d'hommes qui ont voué leur jeunesse à la défense de la patrie et de la dignité son peuple". "Le défunt a participé également aux offensives du Nord constantinois et à plusieurs batailles", a-t-il fait savoir.

En cette douloureuse circonstance , M. Goudjil a exprimé ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu Tout-Puissant de l'entourer de Sa Sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle.