Une convention portant sur l'élaboration d’un guide national sur l’éclairage dénommé "livre blanc" a été signée dimanche à Mostaganem entre des instances scientifiques et de recherches et des opérateurs économiques publics et privés en présence du Président directeur général du groupe Sonelgaz Chahar Boulakhras.

Cette convention a été signée entre l’université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem et l’Ecole supérieure de génie électrique et énergétique (Oran), ainsi qu’avec l’instance nationale de labellisation, l’institut national de normalisation, le centre de développement des énergies renouvelables et le centre de contrôle et de conformité de l’électricité et différentes filiales du groupe industriel de Sidi Bendehiba dont E3C et Câbles Algérie et l’entreprise "Rouiba éclairage".

Mohamed Azroug, spécialiste en développement industriel et conseiller auprès du groupe "Sidi Bendehiba", a indiqué à l’APS que le guide national sur l'éclairage, qui sera réalisé en se basant sur l’expérience algérienne, comprendra toutes les informations techniques concernant l’éclairage et les n ormes de son utilisation de manière économique et adéquate.

De son côté, le recteur de l’université Abdelhamid Ibn Badis, Mustapha Belhakem, a souligné que ce projet entre dans le cadre du partenariat réussi qui a commencé en 2015 entre l’université et ce groupe industriel et qui a permis, jusqu’à présent, l’ouverture d’un parcours professionnel en licence et un accès à ces ateliers aux étudiants et chercheurs pour y effectuer des stages sur le terrain, en plus de l’emploi. De par son expérience en matière de normalisation, l’université participera à l’élaboration de ce guide qui déterminera les normes nationales utilisées dans le domaine de l’éclairage, a-t-il indiqué. Pour sa part, l'Ecole supérieure de génie électrique et énergétique d’Oran offrira la même expérience, a indiqué le directeur adjoint chargé des relations extérieures, Abadji Mustapha Karim, ajoutant que l’école est prête à coopérer dans les domaines pédagogiques et de recherche, ainsi qu'à la formation continue et à la valorisation des résultats des recherches, en plus de sa participation au projet "livre blanc".

Ce guide, le premier du genre en Algérie, sera disponible pour les investisseurs publics et privés, ainsi que pour tous les consommateurs. Il leur fournira les informations nécessaires sur les techniques d’utilisation adéquate de l’énergie électrique et son économie à hauteur de 80%, a-t-on indiqué.