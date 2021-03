Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a appelé, dimanche à Alger, à la cristallisation des recommandations de la Conférence nationale sur la stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs, dans le projet de la nouvelle stratégie des risques majeurs.

La Délégation nationale aux risques majeurs est appelée à former un groupe de travail, composé de plusieurs secteurs et de compétences, dont la mission sera la cristallisation de toutes les recommandations dans le projet de la nouvelle stratégie nationale des risques majeurs, avec élaboration d'une feuille de route et d'un plan d'action aux contours clairs au planning englobant les mesures à court, à moyen et à long termes, a précisé M. Beldjoud au terme de cette conférence, en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer et de plusieurs membres du gouvernement.

En outre, le ministre a appelé "au renforcement de l'arsenal juridique et institutionnel et à l'améliora tion de la gouvernance à travers la définition des responsabilités clairement et l'association de la société civile dans les différentes étapes, de manière organisée et efficace".

Evoquant que les résultats de cette conférence "qui seront fidèlement communiqués au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde toute l'attention et le suivi permanent à la problématique des risques majeurs", M. Beldjoud s'est engagé à "veiller à la concrétisation de ces recommandations et à l'évaluation de l'état de sa mise en oeuvre sur le terrain". Il a tenu à souligner, dans ce sens, que l'organisation de cette conférence se veut "une nouvelle et forte proclamation de l'action coordonnée et participative, le ministre a insisté sur "l'obligation de redoubler d'efforts et de tirer profit des expertises pour appliquer les recommandations sur le terrain".

Et d'ajouter que cet engagement vise à "assurer un futur meilleur aux générations montantes et à relever le défi pour limiter le risque des catastrophes". Les travaux de cette conférence ont été couronnés par une série de recommandations pour "l'amorce d'une nouvelle ère de l'action coordonnée et participative" en matière de gestion des risques majeurs. Les recommandations issues des quatre ateliers, organisés dans le cadre de cette confé rence plaident pour "l'évaluation et l'actualisation" des plans de gestion des catastrophes et risques majeurs, y compris les séismes ayant frappé récemment plusieurs wilayas, avec le lancement d'un programme national de recherche sur les risques majeurs, outre "la décentralisation de la gestion des catastrophes, notamment en termes de prise de décisions.

Placée sous le thème "Une approche participative et intégrée", cette conférence a vu la participation d'experts représentant de départements ministériels, d'entreprises et d'instances spécialisées, d'enseignants et de chercheurs algériens issus d'universités nationales et internationales et des représentants de 10 associations nationales activant dans ce domaine.