Au cours de la cérémonie d’ouverture de cet événement, le commandant de la base aérienne chahid Ahmed Abidli de Biskra, le général Sid Ahmed Djillali qui s’exprimait au nom du commandant de la 4e région militaire, a affirmé que cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la politique de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) visant "le renforcement des liens entre l’armée et le peuple et l’ouverture de l’institution militaire sur le public". Il a également relevé que ces journées d’information visent à "mettre en avant le niveau élevé de ce corps d’armée notamment l'importance que cette Ecole spécialisée dans la formation des ressources humaines et sa contribution dans la préservation de la souveraineté nationale". Cette manifestation permettra au public de visiter les différents ateliers ouverts dans le hall de la Maison de la cu lture et de se familiariser avec ce corps d’armée à travers des expositions de photographies et la présentation des diverses missions de ses unités, en plus de la projection de documentaires sur l’Ecole d’application de l'artillerie de campagne, les étapes de formation nécessaires aux stagiaires pour être opérationnels sur le terrain, ainsi que les conditions requises pour rejoindre ce corps d’armée.

Les visiteurs auront également l’occasion de connaître les équipements et l’artillerie utilisés par les éléments de ce corps d’arme dans le cadre de leur mission, et ce, à travers des ateliers ouverts au niveau de la Place de la liberté et les explications fournies par des officiers et des cadres de l’Ecole d’application de l'artillerie de campagne.

Ces journées d’information, organisées par le Commandement des forces terrestres, se poursuivront jusqu’à mardi prochain (30 mars).