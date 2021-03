Trois agents de sécurité ont été tués et 7 autres personnes blessées, dont deux civils, dans deux explosions distinctes dans la capitale somalienne, Mogadiscio, selon une source sécuritaire.

Omar Ahmed, lieutenant de la police somalienne, a déclaré que le premier attentat à la bombe a visé le convoi de Mahd Sharawi, le secrétaire général du district de Dayniile, à l'ouest de Mogadiscio.

"Une mine terrestre a explosé au passage du convoi, tuant 3 des officiers de sécurité du secrétaire et blessant 4 autres, dont deux civils, qui se trouvaient près du lieu de l'attaque au moment de l'attentat", a-t-il ajouté.

Ahmed a expliqué que le haut fonctionnaire ciblé est sorti indemne et n'a pas été blessé. La même source a déclaré que le deuxième attentat a eu lieu près du siège du ministère somalien de la Défense, où une mine terrestre a explosé au passage d'un véhicule militaire.

Au moins 3 soldats blessés ont été transférés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.