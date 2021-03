Le dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga (Itombwe) dans la province du Sud-Kivu débute lundi à Kinshasa, ont rapporté des médias locaux.

Pendant 3 jours, 150 participants vont réfléchir pour établir une feuille de route pour la paix au sein des communautés Babembe, Babuyi, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, Barundi et Bavira, selon radio Okapi de l'ONU. Pour l’Interpeace qui organise cette rencontre, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur congolais, l’objectif est "de trouver les résolutions pouvant mettre fin aux conflits dans ces communautés". "Le but principal est d’arriver à un acte d’engagement, renouveler l’acte d’engagement qu’il y a eu dans le passé. Ce n’est pas aujourd’hui que les communautés des moyens et hauts plateaux ont commencé à dialoguer entre eux.

Ce processus a été interrompu depuis septembre 2019", a fait savoir Pacifique Borauzima, représentant d’Interpeace en RDC. Pour Pacifique Borauzima, le succès de ce dialogue intercommunautaire "passe par un acte d’engagement convenu entre les communautés d’une part mais, entre les communautés et le gouvernement d’autre part". "Espérons que cet acte d’engagement peut être coulé sous forme d’un plan de paix, de réconciliation et cohésion sociale dans la zone avec les différents aspects qui reflètent les besoins et les causes à la base des disputes et de l’insécurité", a-t-il soutenu.