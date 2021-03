M. Tahri a rappelé - dans une déclaration à la TAP en marge de la réunion du conseil régional de l'UGTT à Sousse- que M. Kaïs Saïed a réaffirmé, lors de sa récente rencontre avec le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi, son attachement à cette initiative.

L'UGTT attend, maintenant, a-t-il dit, à ce que la présidence de la République fournisse au cours de la semaine prochaine des éclaircissements sur certaines procédures concernant la date du dialogue national et des parties participantes ainsi que sur les mécanismes qui seront adoptés pour l'organiser.

Par ailleurs M. Tahri a indiqué que la réunion du conseil régional est une occasion pour informer les structures syndicales de base et régionales de tous les développements liés aux négociations sociales, notamment en ce qui concerne le contenu de l'accord sign é entre le gouvernement et l'UGTT le 6 février dernier et qui permettra l'activation des accords sectoriels en suspens dans le secteur de la fonction publique (46 accords).

Le responsable syndical a exprimé le souhait de voir ces accords mis en œuvre à partir de mai 2021 après leur publication au JORT.

Il a ajouté qu'il a informé les structures syndicales de base et régionales de Sousse du lancement, avant le 1er mai prochain, d'un nouveau round de négociations sociales dans le secteur public et dans la fonction publique.

La réunion du conseil régional a porté sur plusieurs questions qui préoccupent les habitants du gouvernorat de Sousse, qui souffre ces dernières années, selon les intervenants, d'une politique de marginalisation et d'exclusion.