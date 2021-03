Deux juges-arbitres algériens ont été désignés aux tournois de qualifications aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo, reportés à 2021, consacrés aux continents européen et américain, a appris dimanche l'APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Il s'agit de Mokretari Sid Ali, désigné aux tournois de qualification des continents "Américain", prévu du 8 au 17 mai à Buenos Aires (Argentine) et "Européen", organisé du 2 au 9 juin à Paris (France), précise la même source. De son côté Mohamed Besmi a été également choisi pour officier au tournoi de qualification continent "européen", prévu du 2 au 9 juin à Paris (France). Par ailleurs, le médecin fédéral, Amoura Nacera, a été également désignée pour faire partie de la délégation médicale au tournoi de qualification européen à Paris ainsi que les championnats d'Asie (dames), prévus du 21 au 31 mars 2021 à New Delhi (Inde). Le médecin fédéral Madani Abdelhakim a été également désigné aux championnats du monde juniors "garçons et filles", prévus du 10 au 24 avril à Kielce (Pologne), selon la même source.