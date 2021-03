La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé lundi une campagne nationale de don de sang à laquelle participeront pas moins de 223.000 de ses éléments à travers l'ensemble des structures de police, et ce, en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS) et la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS).

Le coup d'envoi officiel de la campagne, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée maghrébine du don de sang, sera donné à partir du Centre médico-social de la Sûreté nationale Omar-Haraigue (Alger), tous les moyens humains et matériels ayant été mobilisés pour en assurer le succès, précise un communiqué de la DGSN.

L'opération qui s'étalera sur trois jours sera suivie de deux autres campagnes le 14 juin 2021 à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang et le 25 octobre 2021 à l'occasion de la Journée nationale des donneurs de sang, selon la même source.

La campagne menée par l'Algérie, à l'instar des autres pays maghrébins, à l'occasion de la Journée maghrébine du don de sang (30 mars), en coordination entre l'ANS et les Directions de la santé et de la population (DSP) à travers les structures de transfusion sanguine, et en partenariat avec la FADS et le mouvement associatif, se décline sous formes de divers événements, dont des journées de sensibilisation et des collations en l'honneur des donneurs de sang.

Plusieurs partenaires participent à l'opération, notamment le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à travers "la promotion du don de sang dans les prêches", Sonelgaz, Algérie Télécom, Mobilis et l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC).