Le président argentin Alberto Fernandez a affirmé dimanche que la dette contractée par son pays auprès du Fonds monétaire international (FMI) était "irremboursable" dans les conditions auxquelles le prêt a été négocié.

Au milieu d'une crise des devises, le gouvernement de Mauricio Macri, le prédécesseur de M.

Fernandez, s'était tourné vers le fonds en 2018 pour obtenir un programme de financement de 57 milliards de dollars sur 36 mois, un montant record pour l'institution multilatérale.

Le pays a perçu jusqu'ici 44 milliards.

"La dette dont nous avons hérité, dans les termes qui la régissent, est irremboursable", a déclaré Alberto Fernandez lors d'une interview à la radio Del Plata.

"Nous sommes en train de voir comment négocier avec le fonds pour obtenir de meilleures conditions. Martin (Guzman, ministre de l'Economie, ndlr) travaille beaucoup là-dessus et il le fait très bien".

M. Guzman s'est rendu à Washington cette semaine pour une réunion avec le FMI, à l'issue de laquelle le fonds a parlé de "progrès".

L'Argentine cherche notamment à prolonger jusqu'à dix ans le rembours ement du prêt de 44 milliards de dollars accordé en 2018.

Dimanche, le président argentin a souligné que l'Argentine devait rembourser 3,5 milliards de dollars cette année, 18 milliards de dollars en 2022 et 19 milliards en 2023.

"Quelle possibilité avons-nous de payer 18 milliards l'année prochaine? Aucune.

Il est déjà assez difficile de réfléchir à la façon dont nous allons payer 3,5 milliards cette année en plus des 2,5 milliards au Club de Paris", a-t-il expliqué. L'économie du pays sud-américain est en récession pour la troisième année de suite.

Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, elle a chuté de 9,9% l'année dernière.

L'inflation a atteint 36,1%, contre 53,8% en 2019.

Mais selon les prévisions du FMI, l'économie argentine pourrait à nouveau croître cette année, avec une expansion attendue de 4,5%.