Le ministère irakien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le sommet Irak-Egypte-Jordanie - qui vient d'être reporté - viserait à établir de nouveaux partenariats économiques afin de permettre à l'Irak de jouer un rôle nouveau dans la région.

Le porte-parole du ministère, Ahmed al-Sahaf, a déclaré à la chaîne officielle Iraqiya que ce mécanisme de coopération économique, également appelé "projet Nouvel Orient", concernait avant tout la coordination économique, et n'était dirigé contre aucune autre partie en particulier. Ce projet "fait partie de la politique étrangère de l'Irak, qui aspire à mettre en place de multiples partenariats économiques afin de lui permettre de retrouver son rôle régional et international", a indiqué M. Al-Sahaf. Il a souligné qu'une réunion préparatoire entre ministres des Affaires étrangères aurait lieu pour ouvrir la voie au sommet qui réunira le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie.

Un peu plus tôt dans la journée, M. Al-Sahaf a déclaré dans un bref communiqué que le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein recevrait lundi le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukry et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, en prévision du sommet qui se tiendra un peu plus tard entre les trois dirigeants à Baghdad. Vendredi, M. Al-Kadhimi a annoncé dans un communiqué que le sommet trilatéral, qui devait initialement se tenir le 27 mars, avait été reporté pour une durée indéterminée en signe de solidarité avec l'Egypte, où une collision entre deux trains vient de tuer et de blesser des dizaines de personnes. Les dirigeants des trois pays s'efforcent depuis quelques années de renforcer leur coopération économique et commerciale, et ont tenu trois sommets depuis 2019.