L'exportation des produits agricoles et le commerce de troc avec les pays du Sahel seront au centre d'une rencontre nationale, qui se tiendra mardi à l'Université de Tamanrasset.

Rehaussée par la présence de plusieurs ministres, dont ceux de l'Intérieur, l'Agriculture, les Finances, le Commerce et les Travaux publics, ainsi que des représentants de la Chambre nationale de l'Agriculture, la rencontre abordera la question de la recherche de nouveaux marchés extérieurs pour l'exportation de produits agricoles.

Les participants examineront également la stratégie d'intégration de la zone de libre échange africaine ainsi que le développement du commerce de troc dans le Sud, à la faveur du programme gouvernemental qui favorise la hausse de la production agricole et l'encouragement de son exportation, a-t-on expliqué.

Pour le directeur des Services agricoles (DSA) de la wilaya de Tamanrasset, Salim Benzaoui, la rencontre offrira une opportunité aux agriculteurs et opérateurs activant dans le domaine de l'exportation des produits agricoles, de s'enquérir des mécanismes d'ac compagnement offerts par divers secteurs, à l'instar du commerce, des impôts et autres, "ce qui ne manquera pas d'influer sur la hausse des rendements agricoles dans les régions du Sud, susceptibles d'être orientés à l'export vers les pays du africains limitrophes".

Le directeur de la Chambre de commerce et d'Industrie de Tamanrasset, El-Ouafi Laalaoui, a estimé, pour sa part, que ce conclave sera une bonne occasion d'informer les commerçants concernés par l'activité de troc en vigueur dans les wilayas de l'extrême Sud du pays et d'évoquer la possibilité d'élargir la liste des produits éligibles à l'exportation dans le cadre de ce type de commerce, notamment les produits agricoles.

Les participants saisiront aussi l'occasion pour engager des consultations et des échanges de vues sur l'ensemble des questions précitées lors de la rencontre à laquelle assisteront aussi les représentants des chambres agricoles des wilayas du Sud, selon les organisateurs.