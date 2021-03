Une exposition des peintures innovantes avec une vision moderniste et des produits de l'artisanat traditionnel a été inaugurée samedi à Alger, laquelle combinera les techniques d'art de la mosaïque, de la sculpture sur bois, du tissage, de l'art de cour et de la poterie qui, tous, reflètent la diversité des éléments du patrimoine culturel de l'Algérie, à travers les œuvres de la plasticienne Laimache Amal et l'artisan créative Sahib Fazia.

Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) à Dar Abdellatif à Alger, cette exposition met en exergue une cinquantaine d'œuvres d'art et combine, selon une vision moderniste, entre l'art de la mosaïque et les produits de l'artisanat traditionnel concernant la vie quotidienne dans la société algérienne tels les tapis, les paniers plats en alfa et les différents produits bio.

A cette occasion, la plasticienne Laimache Amal présente au public un ensemble de peintures artistiques appartenant à l'art de la mosaïque, avec une touche moderniste, en utilisant la pâte de verre qu'elle a transformée en visages et symb oles qui s'inspirent des dimensions et de la beauté du patrimoine culturel algérien, africain et méditerranéen ainsi que de la calligraphie arabe.

De son côté, l'artisan Sahib Fazia propose une riche collection de peintures qui mêlent artisanat traditionnel et techniques modernistes dans une synthèse très élaborée, comme l'utilisation de lasers dans la conception des symboles de ses peintures inspirées des éléments de la culture amazighe.

L'artiste a en outre estimé que cette exposition était une occasion pour mettre en exergue ses créations qui reflètent son attachement au patrimoine culturel algérien et à son originalité, avec une touche moderniste.

Pour sa part, l'artiste Laimache Amal a affirmé son attachement à l'art de la mosaïque qu'elle considère comme "un héritage esthétique et authentique en Algérie" et qu'elle utilise pour concevoir ses œuvres puisées du patrimoine et de la beauté de la nature en Algérie.

L'exposition se poursuit à Dar Abdellatif jusqu'au 8 avril prochain.