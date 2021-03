Le moudjahid Mohamed El Hadi Rezaimia a été inhumé samedi au cimetière de la commune d'El Mahmal (wilaya de Khenchela), en présence des autorités locales, civiles et militaires, de moudjahidine venus de plusieurs wilayas, de ses proches et d'une foule de citoyens.

Le défunt moudjahid Mohamed El Hadi Rezaimia, membre du Front de libération national (FLN), a rendu l'âme dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 93 ans, dans son domicile à El Mahmal, des suites d'une longue maladie, a indiqué la direction locale des Moudjahidine et des Ayants droits. Lors de l'oraison funèbre, le directeur local des Moudjahidine, Saïd Cherikhi a relevé les qualités, la bravoure et l'héroïsme du défunt moudjahid.

Né en1928 dans la commune d'El Mahmal, le défunt Mohamed El Hadi Rezaimia a été élevé dans un environnement imprégné de patriotisme et a eu des contacts avec des membres du Mouvement national dans la région avant de rejoindre la Révolution libératrice dans la région 6 de la wilaya I historique. Il a également participé aux offensives du Nord-constantinois (20 août 1955) ainsi qu'à plusieurs batailles et f aits d'armes et obtenu le grade de capitaine dans l'Armée de libération nationale (ALN).

Après la Révolution, le défunt Mohamed El-Hadi Rezaimia a rejoint les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), au sein de laquelle il a évolué avant de prendre sa retraite avec le grade de commandant et chef du secteur opérationnel de la wilaya de Mostaganem et de retourner dans sa ville natale.

Lors de sa visite à Khenchela, le 12 décembre 2020, le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et Ayants droits, Laid Rebika, avait honoré le défunt moudjahid Mohamed El Hadi Rezaimia à son domicile à El Mahmal, a-t-on rappelé.