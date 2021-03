Le coup d'envoi a été donné par la ministre à partir de l'institut National spécialisé de la formation professionnelle "Chahid Saad Mohamed" de la daïra d'Es Senia, en présence des autorités de la wilaya.

Le nombre de postes de formation offerts pour cette rentrée s’élève à 348.740 places pédagogiques dont 140.562 par apprentissage, 97.573 autres en formation présentielle et 3.700 en formation à distance, en plus de 477 places pédagogiques de formation pour les personnes handicapées physiques. Le secteur dispose également de 4.081 nouveaux postes de formation en milieu rural, 23.293 autres au profit des femmes au foyer et plus de 13.000 dans les établissements de formation privés. Le programme pédagogique de cette rentrée englobe 409 spécialités pour les formations diplômantes et 126 spécialités pour les formations qualifiantes initiales de courte durée. Ces spécialités couvrent 23 branches de la nomenclature professionnelle et des spécialités de formation professionnelle.

La visite de la ministre se poursuit par l’inauguration d’un nombre de structures et la tenue d’une rencontre avec les cadres et formateurs du secteur et des opérateurs économiques ayant conclu des conventions pour la formation de stagiaires.