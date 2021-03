La ville de Palma, située dans le nord-est du Mozambique et seulement à dix kilomètres du mégaprojet gazier piloté par le groupe français Total, est tombée aux mains des terroristes, à l'issue de trois jours de combats, a-t-on indiqué samedi de sources sécuritaires.

"Les forces gouvernementales se sont retirées de Palma, donc la ville est de fait saisie" par les groupes armés depuis la nuit dernière, a affirmé à l'agence l'AFP l'une de ces sources.

"Palma est tenue par les assaillants", a ajouté une autre source qui a requis l'anonymat, affirmant que des combats se poursuivaient dans la zone.

La province à forte concentration de populations musulmanes de Cabo Delgago, frontalière de la Tanzanie et riche en gaz naturel, est confrontée à une violente guérilla terroriste depuis plus de trois ans.

Mercredi après-midi, ces groupes terroristes qui s'étaient montrés discrets ces derniers mois, ont lancé une attaque d'envergure contre la ville, simultanément sur trois fronts, le jour même où le géant français annonçait la reprise des travaux du site d'exploitation gazière, censé être opérationnel en 2024.

Les groupes terroristes mozambicains, qui ont fait allégeance au groupe Etat islamique en 2019. Ils ont déjà forcé plus de 670.000 personnes à quitter leur foyer, selon l'ONU. Et le conflit a fait au moins 2.600 morts, dont plus de la moitié de civils, selon l'ONG Acled.