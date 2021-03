La démarche stratégique du ministère de la Défense nationale (MDN) en matière de gestion des risques majeurs et des catastrophes repose sur un système mis en place à l'effet de prévenir contre ces risques et de prendre en charge la gestion "efficace" des catastrophes, à travers des mesures réglementaires et techniques, a indiqué samedi à Alger la Générale Rezig Samia.

Dans une intervention intitulée "la démarche stratégique du MDN en matière de gestion des risques majeurs et des catastrophes", lors des travaux de la conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs, la Générale Rezig Samia a précisé que "la démarche entreprise par le MDN, repose sur un système mis au point à l'effet de prévenir contre ces risques et de prendre en charge la gestion des catastrophes".

Elle a, en outre, relevé que le ministère participait "efficacement" aux projets de prévention, à travers les opérations de lutte antiacridienne, les campagnes de reboisement et la relance du projet du barrage vert, ainsi que "la protection du littoral, l'examen et l'enrichissement des textes juridiques et réglementaires liés aux domaines des risques majeurs".

Pour Mme Rezig, la gestion des catastrophes constitue "l'aspect important" de la stratégie du MDN en la matière, à travers la mise en place "des mesures effectives", ajoutant à ce propos, que "le MDN participe, de façon efficace, aux opérations de gestion des catastrophes selon des mesures juridiques, réglementaires, opérationnelles et techniques".

Concernant les mesures juridiques, la responsable a rappelé l'article 57 de la Loi N 04-20 du 25 décembre 2004, lequel stipule que "l'intervention de l'Armée nationale populaire (ANP) dans les opérations de secours dans le cas de catastrophes obéit aux règles fixées par la loi n 91-23 du 06 décembre 1991, relative à la participation de l'ANP à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception", précisant que cette loi stipule que l'intervention des unités de l'ANP obéit à la responsabilité et au contrôle des autorités civiles, sur décision du Chef du Gouvernement (Premier ministre).

S'agissant des mesures techniques en cas de survenue de catastrophes, la Générale Rezig explique qu'elles consistent en "la mise en place de procédures et de modalités d'intervention", en la détermination des moyens d'int ervention et en " la détermination des modalités de coordination entre les intervenants".

La Générale Rezig a affirmé dans son intervention en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et de membres du Gouvernement, que le " retour à la vie normale et la reconstruction" après les catastrophes, sont " une étape très sensible qui exige du temps et la conjugaison des efforts de tous les acteurs".

Partant, " le ministère de la Défense nationale met ses moyens techniques et matériels en vue de contribuer aux projets qui visent à effacer les séquelles des catastrophes", a-t-elle ajouté.

La Générale Rezig a affirmé, en dernier, que " la démarche stratégique du MDN s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes, ce qui permet de se diriger de manière continue vers le développement de son système à travers les expertises et l'évaluation continue des opérations d'intervention, dans le but de les améliorer et de les développer à tous les niveaux".

Organisée sous le thème "Une approche participative et intégrée", cette conférence de deux jours verra la participation de 60 experts représentant 12 secteurs ministériel en sus de 30 autres relevant d'entre prises et d'instances spécialisées.