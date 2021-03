Le secrétaire général (SG) du ministère des Moudjahidine et ayants droit, Laid Rebika, a souligné samedi à Bechar, que l’œuvre du Colonel Lotfi et de ses compagnons, morts au champ d’honneur, reste gravée à jamais dans la mémoire de la nation et du peuple.

"Le sacrifice suprême du Colonel Lotfi, chef de la wilaya historique cinq et ses compagnons doit être sacralisée et traduite sur le terrain par la poursuite des efforts d’édification d’une nation forte, comme l’ont espéré les martyrs de la Révolution du 1er novembre 1954", a indiqué M.Rebika à l’occasion de la commémoration du 61ème anniversaire de la mort au champ du bataille, le 27 mars 1960 à djebel ‘’Bechar’’, du Colonel Lotfi, du commandant Farradj, de Zaoui Cheikh et de Brik Ahmed.

Intervenant à l’occasion d’une rencontre initiée à la maison de la culture ‘’Kadi Mohamed’’ de Bechar sur le thème ‘’œuvre et parcours militant du Colonel Lotfi’’ , M. Rebika a indique que la commémoration de ce 61ème anniversaire de la bataille de Djebel-Bechar est ‘’le symbole de la lutte po litique et militaire du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance et de sa dignité, et constitue une leçon de résistance donnée au colonialisme français’’.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part les autorités de la wilaya et le général Arouania Samir, commandant de la 40ème division d’infanterie mécanique, représentant le commandant de la troisième Région militaire (3RM), a été aussi marquée par la projection d’un documentaire sur le parcours politique et militaire du Colonel Lotfi, produit par le ministère des moudjahidines et ayant droits.

Elle a été ponctuée par la signature d’une convention pour la préservation de la mémoire nationale entre les secteurs des moudjahidine, de la santé et de l’éducation, dans le but de la poursuite des efforts d’écriture de l’histoire des luttes du peuple algérien, notamment dans la région de la Saoura.

Auparavant, le SG du ministère des Moudjahidine et Ayants-droits, accompagné des autorités locales civiles et militaires, a pris part à une cérémonie de recueillement et de dépôt d’une gerbes de fleurs à la mémoire du Colonel Lotfi et ses compagnons, au lieu même de la bataille de Djebel-Bechar, à quelques encablures au sud de la ville éponyme.

Il s’est rendu aussi au centre de repos des Moudjahidine et ayants-droits au chef lieu de la commune de Taghit (97 km au sud de Bechar), avant de lancer les travaux de réalisation d’un réseau de transport du gaz de ville ciblant 426 foyers du groupement d’habitation ‘’Lalla Aicha’’, au sud de Bechar.

Ce projet, d’un cout de plus de 18 millions DA, permettra la concrétisation d’un réseau de transport de gaz sur 5,7 km à ce groupement d’habitation, dans un délai de 50 jours, au titre de la stratégie nationale de généralisation du gaz de ville à travers le pays.

Le 27 mars 1960, Djebel Béchar a été le théâtre d’une bataille sanglante qui a coûté la vie à l’un des grands noms de la Révolution du 1er Novembre 1954, en l’occurrence le colonel Lotfi et ses trois compagnons d’armes, le commandant Farradj, Zaoui Cheikh et Brik Ahmed.

Cette journée funeste qui vit tomber en martyr quatre vaillants combattants de la glorieuse Armée de Libération Nationale (ALN), a été racontée par l’unique rescapé de cette bataille, le défunt moudjahid Aissa Benaroussi, décédé plusieurs années après l’indépendance, selon des historiens locaux.