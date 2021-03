"Westinnov by Idenet" est le premier incubateur privé des start-up dans la région Ouest du pays.

Il vient d’obtenir le label d’"incubateur et accélérateur privé de start-up", a précisé, à l’APS, Ali Mâameri, directeur général de l’entreprise "Semitron Africa" installé à Oran.

"Comme nous sommes très impliqués dans le domaine de la technologie et de l’innovation, nous avons décidé de créer cet incubateur pour tout le tissu économique et digital de la région de l’Oranie", a fait savoir le même interlocuteur, également délégué des start-up dans la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l’Ouest (BSTPO).

Ce nouvel incubateur, installé au siège de l’entreprise, aura la capacité d’accueillir jusqu’à 20 start-up par an de toute la région ouest, pour une durée d’une à deux ans au maximum.

Ces petites entités auront tout le soutien nécessaire, en matière d’encadrement, de formation et d’orientation pour la création de contenus nationaux en termes numériques, a-t-il précisé.

Ce nouve l incubateur permettra aux start-up, qui y seront hébergées, d'être soutenues dans leur recherche de financements, dans l'élaboration de leurs business-plans et dans le développement de leurs réseaux et de leur visibilité.

Notant l'intérêt d'encourager la création d’incubateurs et de tout mécanisme de soutien des projets innovants, Ali Mâameri a souligné que "l'innovation est nécessaire pour bâtir un nouveau modèle économique.

Il est impératif pour nous de profiter de l’intelligence, des idées et de savoir-faire de nos jeunes très talentueux pour bâtir notre Algérie par nos propres moyens".