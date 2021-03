A cette occasion, le commandant de l’Ecole, le Colonel Sebâa Boumediène, a souligné que "cet événement s’insère dans le cadre de la politique de communication adoptée par l’état major de l’ANP visant à renforcer les liens de notre armée avec son peuple et reflète l’image réelle de l’institution militaire, en tant qu’institution républicaine moderne professionnelle au service de la nation". "Notre institution militaire a mis en place une stratégie de communication basée sur le principe de l’ouverture sur la société civile et les médias. Plusieurs manifestations de différentes structures de l’ANP ont été organisées à travers le pays et permis la consécration de la politique de communication de proximité, afin de se rapprocher des citoyens", a-t-il ajouté, précisant que cette visite permettra de faire connaître les missions de l’Ecole, ses moyens, ses structures et les spécialités de formatio n.

Les représentants locaux des médias ont eu l’opportunité de visiter les différentes structures pédagogiques de l’Ecole comme le groupe pédagogique d’enseignement du tir, les salles de tactique et d’enseignement utilisant l’outil informatique. Ils ont reçu également des informations sur les matériels des véhicules, l’instruction sur l’informatique, l’organisation de la circulation, le transport militaire, le centre de formation des conducteurs, les simulateurs de conduite et autres. L’assistance a suivi une présentation de l’Ecole et un documentaire retraçant l’historique et les missions de l’établissement. L’Ecole d’application de transport et circulation Mohamed Louadj dit Commandant Ferradj de Tlemcen a été créée en 1983, sous la dénomination Ecole des cadres du transport. Elle a enregistré la sortie de la première promotion en 1985. L’établissement a été promu, le 6 avril 1991, en école d’application. Ses missions principales sont la formation des officiers et sous-officiers et des éléments du service national dans la spécialité d’arme de transport.