Les discussions se sont déroulées lors d'une réunion qui a eu lieu au Caire entre le ministre d'Etat égyptien à la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, et une délégation pakistanaise de haut niveau dirigée par le président de Pakistan Ordnance Factories (POF) Ali Amir Awan, indique le communiqué.

Ils ont abordé les moyens de renforcer la coopération entre les sociétés de production militaires égyptiennes et leurs homologues pakistanaises afin de parvenir à un "partenariat stratégique" susceptible de profiter aux deux pays.

Au cours de la réunion, M. Morsi a souligné les "relations historiques" entre l'Egypte et le Pakistan, exprimant aussi son souhait de développer la coopération bilatérale dans divers domaines et de renforcer les consultations sur des questions d'intérêt commun, notamment "la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste".

De son côté, le président de POF a exprimé l'intérêt du Pakistan pour le renforcement du partenariat avec l'Egypte, en particulier dans le domaine de la production militaire, notant que le POF, propriété de l'Etat, produit une large gamme d'armes, de munitions et de matériel militaire.

Les deux parties ont également examiné le projet de coopération entre la société égyptienne Heliopolis Company for Chemical Industries (usine 81) et la société pakistanaise d'armes à feu POF en matière de transfert de technologie pour la fabrication de mines antichar, d'explosifs industriels et d'autres produits militaires.