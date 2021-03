Seïni Oumarou, a été élu mardi président de l'Assemblée nationale issue du scrutin de décembre au Niger, largement dominée par la mouvance présidentielle, a annoncé la radio du Parlement.

"Seïni Oumarou ayant obtenu 129 voix sur 129 votants, la majorité absolue étant de 65 voix, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale" qui compte 166 députés, a annoncé Kalla Ankouraou, qui préside le bureau provisoire de l'Assemblée, cité par des médias. M. Seïni Oumarou, 70 ans, qui dirige le Mouvement national pour la société du développement (MNSD, au pouvoir de 1999 à 2010) succède à Oussëini Tinni, un militant du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS au pouvoir) en poste depuis 2016.

M. Oumarou, arrivé troisième à la présidentielle de décembre, avait appelé à voter au second tour pour Mohamed Bazoum, proclamé dimanche vainqueur par la Cour constitutionnelle. Il a été président du Parlement (2009), Premier ministre et plusieurs fois ministre sous l'ancien président Mamadou Tandja.