L'Algérie est prête pour l'organisation des élections législatives du 12 juin prochain, la convocation par le Président de la République du corps électoral pour cette date précise en est la meilleure preuve, a assuré mardi le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

Dans un entretien au journal électronique "Djalia-dz", M. Belhimer a précisé que "la convocation, par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du corps électoral pour le 12 juin précisément en vue des élections législatives prouve que l'Algérie est prête pour l'organisation de ces élections".

"Afin de réunir les conditions de succès de ce rendez-vous important et de garantir des élections démocratiques incarnant le véritable changement, le président de la République a pris des mesures incitatives, notamment au profit des jeunes", a souligné le ministre, précisant que le Président Tebboune "a en effet ordonné, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, d'assurer la gratuité des salles, des affiches publicitaires et de leur impression au profit de cette catégorie de citoyens qui ont beaucoup pâti de la marginalisation et de l'exclusion par le passé".

Parmi les autres indicateurs qui montrent que le processus des prochaines législatives est sur la bonne voie, le ministre a évoqué "le retrait, jusqu'au 21 mars en cours, de près de 700 formulaires de candidature par les partis politiques et de 300 autres par les candidats indépendants". L'élection présidentiel du 12 décembre 2019 et le référendum de novembre 2020 sous la supervision de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) "sont des expériences concluantes qui encouragent à parachever le processus de construction des institutions constitutionnelles en toute démocratie et intégrité", a estimé M. Belhimer.

Concernant les rencontres du Président de la République avec les responsables des partis politiques, M. Belhimer a indiqué que "le Président de la République a opté pour le dialogue et la concertation depuis sa campagne électorale", ajoutant que "la politique d'édification de la nouvelle République est une politique inclusive qui rejette la division et l'exclusion et que "tout un chacun a suivi les rencontres du Président avec les différentes formations politiques, sans exception".

"L'aspect positif de ces rencontres a été exprimé par les responsables ayant rencontré le Président Tebboune, dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives, a-t-il fait observer, soulignant que "tous ont salué la volonté politique sincère et le niveau des dialogues et des débats échangés et encouragé la participation aux élections du 12 juin prochain".

A une question sur "la guerre électronique systématique" à laquelle fait face l'Algérie, M. Belhimer a souligné qu'"il est normal que la politique souveraine de l'Algérie et les décisions historiques courageuses prises par le Président de la République soient embarrassantes pour ceux que la revue "El Djeïch" a qualifié dans son dernier numéro de +tenants de la fitna, agitateurs et professionnels du mensonge+.

"Faire face à cette sale guerre constitue désormais une question urgente que notre pays œuvre à prendre en charge à la faveur d'une série de mécanismes applicables sur trois niveaux: législatif et organisationnel à travers la promulgation d'un décret exécutif régissant l'exercice de l'activité de l'information en ligne, institutionnel et structurel à travers l'appui et le développement de l'opération de complémentarité et de coordination avec les secteurs concernés par la cybercriminalité et enfin médiatique et pédagogique pour faire connaitre les crimes cybernétiques et la sensibilisation à ses dangers".