Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi au siège de la présidence de la République, les chefs de trois partis politique à savoir le Mouvement Ennahda, le parti El-Karama et le Front national Algérien (FNA), et ce dans le cadre de ses concertations avec les dirigeants des formations politiques.

A l'issue de l'audience, le Secrétaire général du Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha a déclaré à la presse que la rencontre a porté sur "les questions locales et internationales", dont les prochaines élections législatives qu'il a considérées comme "une étape pour passer du déferlement dans la rue à l'affluence au niveau des institutions de l'Etat".

Après avoir annoncé la décision de son parti de participer à ces élections, le SG du Mouvement Ennahda a mis en avant que "c'est le choix adéquat et possible pour concrétiser la volonté du peuple pour élire ses représentants et des institutions légitimes et crédibles". Soulignant avoir proposé la tenue d'une rencontre nationale à organiser en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) en prévision des échéances du 12 juin, M. B enaïcha a appelé les Algériens à "y participer massivement pour conférer une légitimité aux institutions de l'Etat et donner le pouvoir au peuple".

Il a relevé avoir soulevé au Président de la République "certaines revendications liées à la préparation du terrain tant au niveau politique que juridique, à savoir la facilitation des procédures et de l'opération électorale", ainsi que "les démarches d'apaisement relatives au volet social à la suite de la détérioration du pouvoir d'achat, la flambée des prix et autres questions en rapport avec les libertés et les droits notamment la poursuite de la libération des détenus".

Pour sa part, le SG du parti El-Karama, Mohamed Daoui a déclaré avoir écouté "attentivement" la vision du Président de la République concernant la situation dans le pays, affirmant que "le Président Tebboune est au fait des moindres détails sur le quotidien du peuple algérien, à l'image du dossier de l'emploi". "Depuis son élection, le Président de la République tient à honorer ses engagements sur le terrain", a mis en exergue M. Daoui.

Le président du parti Front national algérien (FNA), Moussa Touati a indiqué que "le Président de la République connait très bien les situations politique et économique du pays et il œuvre à édifier une Algérie plus stable". "Il est co mpréhensif et il a des objectifs prioritaires à atteindre", a-t-il dit du Président Tebboune.

La rencontre a permis d'évoquer le dossier des prochaines élections ainsi que des différentes crises qui secouent le monde et leur impact sur l'Algérie, a-t-il poursuivi, estimant que "la sortie de ces crises nécessite la conjugaison des efforts de tous les Algériens".