Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, mardi, que la commémoration du 65e anniversaire du décès de Mostefa Benboulaid était l'occasion de se remémorer le devoir de fidélité à un artisan de la Glorieuse révolution du 1e novembre, appelant à tirer les enseignements de l'histoire héroïque de cette figure de proue.

"En commémorant le 65e anniversaire de la mort en martyr de l'héros symbole Mostefa Benboulaïd à Djebel Lazreg dans la région des Aurès, nous nous remémorons la signification du devoir de fidélité à un artisan de la Glorieuse révolution du 1er Novembre, ainsi qu'à tous nos vaillants martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante", a écrit M. Djerad dans un message adressé à la famille du Chahid.

"Cette journée phare est une occasion riche en significations et enseignements à tirer de l'histoire héroïque du Lion des Aurès, le Chahid Mostefa Benboulaïd, et tous nos Chouhada", a-t-il ajouté, appelant à "méditer leurs glorieux parcours révolutionnaire et à suivre leurs pas". En ce grand jour, nous ne p ouvons que témoigner toute notre considération à la famille du Mostefa Benboulaïd et à toutes les familles de Chouhada, dont les noms sont gravés en lettres d'or dans l'histoire de l'Algérie, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a conclu par le recueillement à la mémoire des Chouhada, priant Dieu Tout Puissant de les accueillir en Son vaste paradis".