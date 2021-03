Le chahid Mostefa Benboulaïd (1917-1956) "a laissé un héritage éternel de valeurs et de principes", a déclaré mardi le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droits, Laïd Rebika, représentant le ministre lors de la commémoration du 65e anniversaire de la mort de Mostefa Benboulaïd dans le village de Nara, (commune de Menaâ) dans la wilaya de Batna.

Dans une allocution prononcée à cette occasion au village de Nara, M. Rebika a mis en avant "le phénomène unique en son genre" qu'a été cette figure de proue relevant son impressionnante vision du projet de libération et sa parfaite maitrise des questions politiques et militaires.

La commémoration de cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux contributions capitales et sacrifices de nos vaillants Chouhada, a-t-il affirmé ajoutant que "le devoir de fidélité aux valeurs et principes de la doctrine novembreriste implique la conscience et le travail au service de notre pays, qui mène une bataille pour le renouveau national et la rupture radicale avec les pratiques du passé".

Le SG du ministère d es Moudjahidine et des Ayants droits a appelé, dans ce sens, à "adhérer au processus de l'Algérie nouvelle, à accompagner les réformes profondes dans divers domaines et à barrer la route aux manœuvres désespérées pour attenter à notre patrie, ses constantes, ses symboles et ses institutions, en fidélité au serment des Chouhada".

"L'Algérie, sous la direction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se dirige sereinement vers le renouement avec les Gloires de son peuple et la place qui lui sied dans le concert des Nations", a-t-il soutenu ajoutant que "forte de la volonté de sa Direction, fortement imprégnée de la référence Novembriste éternelle, elle avance résolument vers la concrétisation des aspirations de son peuple à la démocratie constructive et agissante pour la promotion d'une société qui compte sur elle-même et sur sa pensée et effort créatifs en préservation du noble message de Mostefa Benboulaïd et de ses compagnons, vaillants Chouhada".

A cette occasion, un hommage a été rendu au moudjahid Salah Behloul, militant de première heure qui été présent au moment où est tombé en martyr le héros Mostefa Benboulaïd, ainsi qu'au moudjahid Ahmed Bouzefa dans une ambiance de forte émotion.

Par la suite, le secrétaire général au ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a visité la maison du Chahid au centre ville d'Arris, transformée en Musée.

Après avoir écouté des explications sur ce musée il a remis aux enfants du Chahid le message du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Pour sa part, M. Rebika a mis en avant l'intérêt qu'accorde le président de la République à tous les évènements en lien avec l'histoire et la mémoire nationales, soulignées dans son dernier message, d'où, a-t-il dit, "notre attachement commémorer les occasions historiques en préservation du message des Chouhada".

Au stade communale d'Arris, M. Rebika a présidé une cérémonie de remise de prix et de médailles aux lauréats du marathon, organisé annuellement à 'occasion de la commémoration de l'anniversaire de décès de Mostefa Benboulaïd, ainsi qu'à des lauréats d'autres compétitions sportives.

Un hommage a également été rendu à la famille du Chahid.

Le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit avait entamé sa visite dans la wilaya de Batna par un recueillement au cimetière des chouhada dans le village de Nara, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant la levée du drapeau national et la lecture de la Fatiha.