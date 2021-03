Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, M. Chems Eddine Chitour a reçu, mardi à Alger, les représentants de la délégation de la société américaine "Hecate Energy", M. David Wilhelm et M. Michael Hockberg, pour discuter des moyens de renforcement de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, le ministre a présenté les grands axes de la stratégie nationale de la transition énergétique et du nouveau modèle énergétique à l’horizon 2030, qui réserve une part importante aux énergies renouvelables, ajoute le communiqué.

Il a fait savoir dans ce contexte que son ministère prévoit le lancement, en 2021, d’un appel d’offres pour la production de 1 000 mégawatts à partir de sources solaires photovoltaïques juin prochain, précise la même source. "Ce projet permettra à l’Algérie d’une part, de franchir un pas significatif vers les énergies renouvelables et d’autre part d’économiser près de 300 millions de mètres cubes de gaz naturel, ainsi que la création d'une nouvelle société nationale dédiée au développement des énergies renouvelables", détaille le communiqué.

A cet égard, il a exprimé le souhait d’une coopération et d'un partenariat profitable et exceptionnel pour la réalisation des projets liés aux énergies renouvelables. Considéré comme l’un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants de projets d'énergie renouvelable et de solutions de stockage en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux, le représentant de la délégation de "Hecate Energy", M. Wilhelm a fait part de sa disponibilité à œuvrer pour un partenariat durable et fructueux qui intègre toute la chaine de valeur des énergies renouvelables, favorisant l’intégration nationale et la création d’emplois, note le communiqué.

Les deux parties sont persuadés que l'un des domaines à investir rapidement est celui de la formation pour laquelle le représentant américain a déclaré sa disponibilité pour établir des accords de coopération et ce, à travers l'appui à la formation et à la recherche avec les universités américaines.

Après avoir précisé les contours de cette rencontre, les deux parties ont convenu de mettre en place des points focaux dans les meilleurs délais et d’identifier de façon concertée des axes de coopération dans les domaines des énergies renouvelables et du développement durable, conc lut le communiqué.