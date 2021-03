Amoindries par l'absence de plusieurs joueurs, l'équipe nationale, à pied d'£uvre depuis mardi à Lusaka, tentera de revenir avec un résultat face aux «Chipolopolo», qui aspirent à se relancer dans ces qualifications.

Contrairement à l'Algérie, assurée de sa qualification au terme des deux précédentes journées disputées en novembre 2020, la Zambie, avec 3 points au compteur, joue sa dernière carte dans l'optique de se positionner dans un groupe où figure également le Zimbabwe (5 pts) et le Botswana (4 pts).

«C'est un match important, c'est loin d'être sans enjeu, dans le sens où c'est déjà un match à l'extérieur contre une équipe qui a toutes ses chances pour se qualifier.

C'est un scénario qui me convient, dans la mesure où dans deux mois nous allons nous déplacer au Burkina Faso, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Depuis des années, ce genre de matchs sont souvent difficiles.

C'est une très bonne préparation dans ce qui va nous attend dans deux mois», a indiqué Belmadi mardi à la presse à l'aéroport international d'Alger, peu avant le déplacement de la délégation algérienne pour Lusaka à bord d'un vol spécial.

Sur le plan de l'effectif, Belmadi devra composer sans le défenseur du Borussia Monchengladbach (Allemagne) Ramy Bensebaïni, suspendu.

D'autre joueurs manquent à l'appel, à savoir Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Aïssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), et Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), qui seront présents en clôture des qualifications, lundi prochain face au Botswana à Blida.

Belmadi a fait appel à trois nouveaux joueurs : Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi qu'au milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas), mais qui doivent signer leurs débuts face au Botswana.

De son côté, le sélectionneur serbe de la Zambie Milutin Sredojevic, a indiqué qu'il allait jouer toutes ses chances face à l'Algérie pour espérer relancer ses chances en vue d'une qualification à la CAN-2021.

«Nous entrons dans une phase difficile et décisive des qualifications, en étant dernier du groupe H, mais la meilleure manière de tester nos forces, c'est d'affronter le champion d'Afrique en titre, une formation redoutable.

Nous sommes impatients de les rencontrer. Nous jouerons crânement nos chances face à l'Algérie», a-t-il déclaré. Même si cette rencontre parait à première vue sans enjeu, il n'en demeure pas moins qu'elle reste importante, puisqu'elle devrait permettre aux «Verts», en cas de bon résultat, d'atteindre la barre de 23 matchs sans défaite, et se rapprocher ainsi du record africain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoire (26 matchs).

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral comorien, conduit par Ali Mohamed Adelaïd, assisté de ses compatriotes Soulaïmane Amaldine et Saïd Omar Chebli, alors que le quatrième arbitre est Mohamed Athoumani.

Dans l'autre match de ce groupe H, le Botswana, dirigé sur le banc par le technicien algérien Adel Amrouche, accueillera jeudi le Zimbabwe (17h00), avec l'objectif de s'emparer de la deuxième place au classement.