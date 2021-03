Un demi-millier de volontaires étrangers sur le total initialement prévu seront autorisés à entrer au Japon pour les Jeux olympiques et Paralympiques de Tokyo-2021, a annoncé le directeur général du comité d'organisation, Toshiro Muto. " Les volontaires en provenance des pays étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Japon pour participer à lÆévénement. Ils seront traités comme les spectateurs, sans régime particulier", a indiqué Muto, ajoutant que cette interdiction comptera une exception pour environ 500 autres bénévoles. Cette mesure exceptionnelle concernera quelques 500 volontaires bénévoles seront ceux possédant une compétence difficile à trouver par ailleurs dans le pays, une expérience sur des sports très spécifiques, par exemple, ou plus encore la maîtrise dÆune langue très minoritaire. Toshiro Muto a en outre expliqué que, dans les plans initiaux, Tokyo devait accueillir plus de 2 300 bénévoles en provenance de lÆétranger. Il est à rappeler que les spectateurs venant de l'étranger ne pourront assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2021, en raison de la pandémie de coronavirus, avaient annoncé, lundi les organisateurs, et c'est le public japonais qui "applaudira tous les sportifs". " L'absence de spectateurs venant de l'étranger représentera une perte en termes d'harmonie et de diversité.