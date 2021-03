Environ cent-cinquante coureurs, relevant des catégories juniors/seniors et représentant une quinzaine de clubs, seront engagés dans le Tour Cycliste des Zibans, prévu en trois étapes, du 1er au 3 avril à Biskra, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

La première étape, prévue le jeudi 1er avril, consistera en un contre-la-montre individuel, qui se déroulera sur une distance de 20 kilomètres, au niveau du quartier du 8-Mai 1945 d'El Kantara.

La deuxième étape, prévue le lendemain matin, se déroulera sur un circuit fermé, englobant le quartier du 8-Mai 1945 et la Station ESCALE. "Les seniors devront parcourir 111 kilomètres, et les juniors 94,6 kilomètres" ont détaillé les organisateurs. Enfin, la troisième et dernière étape, prévue le samedi 3 avril, se déroulera entre Biskra et Aïn Zaâtout (Musée Régional de la 6e Wilaya historique, Colonel Chaâbani. "Le dernier délai pour confirmer les engagements a été fixé au dimanche 28 mars" ont ajouté les organisateurs, soit 72 heures avant le coup d'envoi de la compétition.