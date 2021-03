En lutte gréco-romaine, la 1ere RM a battu en finale le Commandement des forces navales, alors que les troisièmes places sont revenues aux équipes du Commandement de la gendarmerie nationale et de la 6e RM.

En lutte libre, la 2e RM s'est imposée en finale devant la 1ere RM, alors que les médailles de bronze ont été décrochées par les équipes de la 5e RM et du Commandement des forces aériennes. Au classement général de la Coupe d'Algérie de luttes associées, l'équipe de la 2e RM s'est adjugée la première place du podium devant celles de la 1ere RM et la 5e RM. Dans son allocution de clôture, l'inspecteur du service des sports militaires, le Colonel Rabah Bekhouche, a félicité les médaillés et encouragé l'ensemble des participants à fourni r plus d’efforts, tout en rappelant l’intérêt particulier accordé par le Commandement de l’ANP au sport militaire.

De son côté, le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, s'est montré satisfait par le niveau affiché par les lutteurs militaires en compétition, notamment, ceux concernés par le tournoi de qualification olympique aux Jeux de Tokyo, prévu la semaine prochaine . Cent-vingt-six athlètes, représentant 11 équipes militaires, ont pris part aux épreuves de la Coupe d'Algérie 2021 des luttes associées.