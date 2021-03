Le Vietnam a approuvé l'utilisation du vaccin russe Spoutnik V, a annoncé mardi le ministère de la Santé, deux semaines après le début de la campagne d'immunisation dans ce pays du sud-est asiatique.

Il s'agit du deuxième feu vert du Vietnam à l'utilisation d'un vaccin, après l'approbation du sérum du laboratoire AstraZeneca.

Le ministère de la Santé a autorisé "le vaccin russe Spoutnik V en vertu de l'urgence dans la lutte et la prévention de la pandémie", a-t-il déclaré sur son site internet. Un millier de doses du Spoutnik V, fournies à Hanoï à titre gracieux, sont déjà arrivées dans le pays mais il n'était pas possible de savoir à ce stade si, et quand, d'autres doses sont prévues.

Le vaccin russe a désormais reçu l'autorisation pour être utilisé dans 56 pays, représentant une population totale de 1,5 milliard de personnes, selon le Fonds souverain russe (RDIF), qui a financé le développement du vaccin. Le Vietnam, pays de 98 millions d'habitants, a pour l'heure vacciné 36.000 personnes, la plupart des membres du personnel médical, avec le vaccin AstraZeneca. Il a commandé 30 millions de doses supplémentaires de ce vaccin, tandis que 30 millions d'autres sont attendues dans le cadre du dispositif Covax, créé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis. Le ministère de la Santé a indiqué qu'il voulait acquérir 150 millions de doses d'ici la fin de l'année.

Le Vietnam, qui a enregistré quelque 2.500 cas de contaminations par le coronavirus et 35 décès, est salué pour sa gestion de la pandémie.