Le centre russe de virologie et de biotechnologie Vektor, qui a élaboré le deuxième vaccin contre la Covid-19, a annoncé qu’il se préparait à en développer une forme administrée par le nez.

Tandis que les essais du Spoutnik V sous une forme administrée par le nez devraient se terminer d’ici la fin d’année, il est prévu que le deuxième vaccin russe baptisé EpiVacCorona ait également une variante intra-nasale, selon le centre Vektor, cité par l'agence de presse, Sputnik.

"Nous attendons maintenant de continuer à améliorer et à élargir la production ainsi que l'amélioration du vaccin lui-même, en particulier, comme nos collègues de l'institut Gamaleïa, nous nous préparons à développer une forme administrée par le nez", a fait savoir, le chef de la division des infections zoonotiques et grippe du centre, Alexandre Ryzhikov, lors d'une réunion en vidéo-conférence avec Vladimir Poutine, sur la vaccination contre le nouveau coronavirus.

Plus tôt, le directeur du centre Gamaleïa, lors de la même réunion, a affirmé que les scientifiques prévoyaient de terminer les essais du vaccin Spoutnik V sous forme de gouttes dans le nez pour les petits enfants, cette année.

De son côté, le directeur du centre moscovite, Alexandre Guinzbourg, a affirmé que "nous avons élaboré, breveté et sommes en train de mener des essais d’une forme du Spoutnik V introduite par le nez", assurant que la forme intra-nasale, comme le montrent les premières expériences, "est totalement dépourvue d'effets secondaires".

Le centre scientifique russe Vektor de Novossibirsk a fait savoir que son vaccin EpiVacCorona était actuellement testé sur toutes les souches de nouveau coronavirus qui ont été signalées en Russie.

Le vaccin est "testé sur presque toute la diversité des souches qui circulent en Russie, que nous recevons et sur lesquels nous menons les recherches appropriées.

Le vaccin montre son efficacité", selon le directeur général du centre, qui s’exprimait lors de la même réunion.

Il a fait savoir que la Russie avait détecté environ 5.300 mutations du Covid-19, et que le variant dit britannique possédait à lui seul 50 mutations.

La directrice de l’agence sanitaire russe, Anna Popova, a déclaré vendredi, que le vaccin EpicVacCorona était désormais disponible pour la vaccination de la population, alors que le centre Vektor continue ses essais cliniques de post-enregistrement.

Selon le ministre russe du Commerce, la production de ce vaccin russe d'ici juillet, pourrait atteindre 5,5 millions de doses.

Il a précisé qu’actuellement 365.000 doses avaient été produites.