Le séquençage du génome et l'analyse d'échantillons provenant notamment de l'Etat du Maharashtra (ouest) ont permis de découvrir des mutations dans le virus qui ne correspondent pas aux variants précédemment catalogués, a indiqué le ministère dans un communiqué relayé par des médias.

Le Maharashtra est l'un des Etats les plus touchés de l'Inde, mais le ministère a déclaré qu'il n'était pas clair si le nouveau variant est le responsable de recrudescence des cas dans cet Etat ou dans d'autres Etats.

Le nouveau variant vient s'ajouter à d'autres déjà signalés en Inde.

"Un total de 771 variants de nouveau coronavirus a été détecté à travers le pays dont 736 échantillons positifs du variant britannique (B.1.1.7), 34 variants sud-africaine (B.1.351), et un seul échantillon positifs du variant brésilien (P.1)", a précise le ministère indien de la santé. Mercredi, l'Inde a signalé 47.262 nouvelles infections au coronavirus, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis début novembre, portant le total des contaminations à 11,7 millions.

Le total des personnes vaccinées en Inde s'élève à plus de 50 millions, a ajouté le ministère, rappelant que la vaccination contre la Covid-19 sera ouverte au profit des personnes âgées de plus de 45 ans, à compter du premier avril prochain.