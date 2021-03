Dix-huit (18) interventions chirurgicales ont été effectuées au cours des cinq derniers jours à El-Oued sur des enfants, âgés de six mois à 13 ans de la wilaya d’El-Oued présentant des malformations congénitales, dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux, a-t-on appris lundi de la direction de la santé et de la population (DSP).

Les opérations concernent la correction de malformations buccales (bec de lièvre et mâchoire supérieure), et ont été menées sur une période de cinq jours dans le cadre du jumelage entre l’établissement hospitalier spécialisé EHS Mère-Enfant "Bachir-Bennacer" (El-Oued) et le centre hospitalo-universitaire CHU Sâadna-Abdenour (Sétif).

Elles ont été assurées par un staff médical spécialisé composé de sept chirurgiens-pédiatres et cinq anesthésistes-réanimateurs, sous la conduite d’un spécialiste en réparation dermatologique et esthétique du CHU Saâdna Abdenour, Dr. Mahmoud Benmahmoud.

Des consultations médicales gratuites au profit de 45 enfants ont précédé les opérations, en vue de déterminer les cas nécessitant une intervention chirurgicale, a fait savoir le médecin coordonnateur à la DSP, Abdelkader Laouini.

La prochaine édition du jumelage ciblera les enfants présentant des malformations congénitales des appareils digestif, urinaire et génital, et autres anomalies congénitales répandues.

Au volet académique, une journée de formation sur la correction des malformations chez l’enfant a été animée par le Dr.Mahmoud Benmahmoud au profit du corps médical local.