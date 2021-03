Les récentes inondations causées par le cyclone Eloise, qui ont touché l'Afrique du Sud et les pays voisins, constituent un signe supplémentaire de l'évolution rapide des conditions météorologiques dans la région.

"Au cours de la dernière semaine de janvier, plus de 20 personnes sont mortes au Mozambique, au Zimbabwe, en Eswatini et en Afrique du Sud, en raison des ravages causés par le cyclone tropical Eloise.

Cela nous rappelle une fois de plus à quel point les pays en développement sont vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes", a-t-elle affirmé.

"Les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les tempêtes, la sécheresse et l'élévatio n du niveau de la mer, font déjà partie de notre réalité quotidienne", a-t-elle ajouté.

Mme Creecy a déclaré que l'Afrique du Sud était en train de mettre à jour la Contribution déterminée au niveau national (CDN) à laquelle elle s'est engagée dans le cadre de l'Accord de Paris.

Elle soumettra ce plan à la CCNUCC avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2021. Des plans visant à atténuer le changement climatique et à réduire les émissions de carbone ont également été mis en place.

"Eskom, notre plus grand émetteur de gaz à effet de serre, s'est engagé à faire en sorte que son bilan carbone net atteigne zéro d'ici à 2050", a indiqué Mme Creecy. Elle a également déclaré que la création de la Commission présidentielle de coordination sur le changement climatique rassemblerait l'Etat, la société civile et les entreprises pour s'attaquer aux problèmes posés par le changement climatique.