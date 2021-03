Le directeur général adjoint d'Air Algérie Cargo (filiale d'Air Algérie), Alayli Ilyes a affirmé, lundi à Alger, que cette filiale transportait plus de 80 tonnes/jour de marchandises dans le cadre de la poursuite de son activité depuis la propagation de la pandémie du COVID-19.

"Nous avons maintenu toutes nos activités durant la période du COVID-19 pour le transport des marchandises de et vers l'étranger en dépit du contexte sanitaire difficile", a déclaré M. Alayli en marge des journées portes ouvertes sur l'exportation, qui se poursuivront jusqu'au 25 mars au siège de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).

Selon le même responsable, la filiale Air Algérie Cargo a programmé 6 à 8 vols/jour pour le transport des marchandises vers l'étranger et l'importation d'autres produits essentiellement liés aux produits pharmaceutiques, médicaments et produits de désinfection et d'hygiène.

Sept (7) avions d'une capacité allant de 5 à 20 tonnes ont été mobilisés pour répondre aux besoins des exportateurs et des importateurs, a-t-il noté.

Concernant les tar ifs, le DG adjoint d'Air Algérie cargo a fait savoir qu'aucune augmentation des prix n'a été appliquée en dépit de la situation financière de la compagnie.

A propos des avions mixtes cargo-passagers, le même responsable a indiqué qu'ils reprendront l'activité après la réouverture des vols internationaux, ajoutant que les avions sont prêts dans l'attente d'une décision d'ouverture de la part des hautes autorités du pays.

La filiale Air Algérie cargo a observé les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus conformément aux normes sanitaires et préventives imposées à l'échelle international, a rappelé M. Alayli.