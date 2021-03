Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir, a insisté lundi à Alger sur l'impérative révision "des vides juridiques" entravant les efforts des exportateurs, et ce à travers l'adaptation des textes régissant plusieurs secteurs aux besoins des opérateurs.

Le ministère du Commerce déploie d'importants efforts pour faciliter les opérations d'exportation, "cette activité demeure toutefois dans le besoin de textes de loi stables permettant d'attirer les opérateurs nationaux et étrangers", a indiqué M.

Tir à l'ouverture des journées portes ouvertes sur l'exportation, qui se poursuivront jusqu'au 25 mars au siège de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ANPCE).

Selon le même responsable, les opérateurs "sont toujours confrontés à plusieurs défis lors de l'exercice de leurs missions, d'où l'impératif de poursuivre le soutien et d'analyser les principales raisons".

Les opérateurs font face à des défis notamment dans le domaine du transport et le manque de la participation dans les réseaux internationaux qui doit dépasser les 60% à même de permettre à l'Al gérie de s'imposer sur les marchés internationaux, notamment en ce qui concerne les produits semi-industrialisés et industrialisés, a-t-il poursuivi.

Appelant au réexamen des lois des secteurs du Commerce et des Finances et la loi régissant les activités de transport maritime, à la création d'une banque chargée du soutien des exportations et de l'octroi de crédits dédiés au soutien de l'activité d'exportation ainsi qu'une Caisse d'assurance des produits exportés, M. Tir a déclaré :"le monde a changé et nous devons suivre son rythme à tous les niveaux.

Vous allez voir ça prochainement dans un cadre structuré".

Le président du CNESE a plaidé, en outre, pour la poursuite des efforts pour l'amélioration du climat des affaires et le réexamen des lois afin de se mettre au diapason des évolutions internationales en matière d'exportation et de respecter les normes internationales dans le domaine des affaires.