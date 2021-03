Le musée public d’art moderne et contemporain d’Oran (MAMO) a honoré 19 artistes plasticiens ayant fait don de certaines de leurs œuvres à cet établissement pour participer à enrichir sa collection, a-t-on appris lundi de ce musée.

Les 19 artistes plasticiens ont été honorés au cours d'une cérémonie en reconnaissance à leur initiative, a indiqué la chargée de la gestion du musée, en marge d’une exposition des toiles, inaugurée, dimanche soir, à l’occasion de la célébration du 4e anniversaire de l’inauguration du MAMO.

A cette occasion, des attestations ont été remises à ces artistes, connus sur la scène artistique, a ajouté Khadidja Benhaoua, notant que ces artistes ont offert 21 œuvres artistiques ainsi qu’une sculpture.

Ces toiles, signées par des artistes de différentes régions du pays et appartenant aux différentes écoles d’Art, abordent des sujets variés aux styles et techniques différents, ainsi qu’aux touches artistiques particulières qui diffèrent d’un artiste à un autre, selon la même source. "Le musée MAMO élaborera des fichiers spéciaux pour ces œuvres pour qu’elles soient classées par une commission spécialisée du ministère de la cult ure et des arts", a ajouté la même responsable. Ces toiles offertes ont été regroupées dans une exposition intitulée "wa akadna âazm enn tahya djazaïr" qui sera permanente, afin de permettre au public d’apprécier les œuvres.