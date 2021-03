Dans une déclaration à la presse au Centre des études andalouses de Tlemcen, la ministre a indiqué que le ministère "œuvre à l'inscription de cet art au patrimoine mondial de l'Unesco" et que sa rencontre avec les figures illustres de cet art, comme Messaoud Bellemou et Boutaiba Saidi, visait à montrer que "ce patrimoine est un patrimoine algérien authentique, très ancien et a une longue histoire".

"La diversification des modalités de présentation de ce dossier se fait en recourant à ses gens et ses illustres figures, en vue de le relancer au niveau de l'Unesco", a-t-elle ajouté.

Mme Bendouda a, par ailleurs, indiqué que le ministère est en passe de " préparer le Forum économique et culturel dédié à la relance de l'investissement culturel, dans le but de relancer les salles de cinéma et les transférer au profit des investisseurs privés selon un cahier des cha rges arrêté et qui sera élaboré par le ministère de la Culture qui accompagnera ces investisseurs privés en vue de l'ouverture de toutes les salles de cinéma".

La ministre de la Culture a également fait état du lancement de 5 festivals nationaux avec le début du mois de Ramadhan, dans l'attente de la fin de la crise Covid-19 en vue de la relance des festivals internationaux, ajoutant qu'il sera également procédé à l'organisation du festival du Rai, étant donné que les figures illustres du Rai sont en Algérie.

Mme Bendouda a également fait part d'un grand plan de réforme du système relatif au livre en Algérie, faisant état, entre autres projets, de "la bibliothèque itinérante qui pourrait commercialiser les livres, dans le but d'améliorer la distribution et la disponibilité des livres".

Elle a aussi précisé que le ministère de la Culture compte des établissements qui auront leurs propres bibliothèques itinérantes et que les établissements privés feront la même expérience avec le ministère, relevant par ailleurs que la loi régissant les relations de travail artistes-hommes de théâtre sera promulguée mercredi prochain.

La ministre a en outre visité les expositions dédiées à la photographie et aux monuments historiques de la wilaya de Tlemcen, organisées par le Palais des arts et des expositio ns de cette wilaya, ainsi que l'exposition sur les start-up et les associations culturelles organisée au Palais de culture Abdelkarim Dali.

Elle était aussi présente à une cérémonie de distinction des deux artistes Houria Hadjadj et Meriem Ben Allal ainsi que d'autres artistes, et de remise des décisions d'intégration des travailleurs du pré-emploi.

Le deuxième jour de la visite de la ministre de la Culture et des Arts sera marquée par une visite dans le palais d'El Mechouar et certains musées dans la wilaya ainsi que dans l'une des zones d'ombre relevant de la commune de Mansourah, afin de distribuer certains livres.