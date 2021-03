Le directeur de la Société d'Eau et d'Assainissement d'Oran (SEOR), Oussama Helaili, a souligné lundi que ses services de maintenance ont effectué, l’année écoulée, environ 11.000 interventions pour réparer les canalisations exposées aux fuites dans les réseaux de distribution, en plus de 82 sites des conduites de transfert et de production. Animant un point d e presse en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau organisée par la société "SEOR ", organisée avec la participation de plusieurs entreprises publiques comme l'ONA et l’ONIT, M Helaili a indiqué que "la réparation de ces fuites ont permis la préservation d'un million de m3".

Le même responsable a ajouté que les fuites, ayant touché les canalisations de transfert et de production, ont causé la perte de quantités importantes d'eau, en raison de son grand diamètre et de la vitesse d'écoulement.

M. Hellaili a souligné que la lutte contre les fuites est un défi quotidien pour les services de son entreprise, car pas un jour ne passe sans que les travailleurs de la société n'interviennent pour y remédier. I l a également précisé que l'entreprise mène, en parallèle, des actions de sensibilisation des citoyens à la nécessité de préserver cette substance vitale et de ne pas la surexploiter.

Le programme de célébration de la journée mondiale de l'eau sous le slogan « Valoriser et économiser l'eau » a porté sur plusieurs conférences sur la rationalisation de l'utilisation de l'eau et les moyens de la rationaliser en plus de l’inauguration d’une nouvelle agence de la SEOR au quartier Ellouz (les Amandiers) portant le nombre d’agences commerciales de la wilaya à 31 unités.