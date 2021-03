"Il sera procédé prochainement à la mise en service et à l’exploitation globale de ce projet, au lieu de son exploitation partielle actuellement, dans un but de sécurisation de l’alimentation en eau potable de plusieurs villes de la wilaya, dont Bechar, Kenadza et Abadla", a précisé le directeur local des ressources en eau (DRE), M.Allal Kheireddine.

Les retards enregistrés en matière de mise en service de ce projet sont dus essentiellement aux retards accusés dans la réalisation de deux importants châteaux d’eaux de 15.000 et 20.000 m3 pour le stockage des eaux, a-t-il signalé.

Cependant, la relance des travaux de ces deux ouvrages, qui accusent actuellement un taux d’avancement de 64%, vont permettre, dès leur réception, une exploitation totale des dix (10) forages de la zone de capta ge qui ont des débits de 350 litres/seconde, permettant une offre quotidienne de plus de 30.000 M3 des villes ciblées et actuellement alimentées en eau potable à partir de la station de traitement des eaux du barrage de Djorf Ettorba, a fait savoir M. Allal.

Ce projet hydraulique, qui a nécessité une enveloppe financiére de plus de 9 milliards DA, a été précédé par la concrétisation d’une étude hydrogéologique réalisée par l’Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), au titre d’un programme de mobilisation des ressources hydriques souterraines de la wilaya Bechar, selon les cadres techniques de la DRE.

Un réseau de conduites de 188 km totalement réalisé permettra le transfert quotidien de l’eau à partir de 10 forages (400 m de profondeur chacun) localisés dans la région de Boussir, au Nord de la daïra de Béni-Ounif (100 km de Bechar). Le réseau achemine actuellement à travers ses quatre (4) stations de pompage, vers la ville de Bechar, un volume quotidien de 20.000 M3, qui sera augmenté à 30.000 m3 dès la réception des deux châteaux d’eaux en réalisation, a indiqué, pour sa part, la chargée de la communication à la direction locale de l’Algérienne des eaux (ADE), Siham Barbaoui.

L'ADE assure et distribue quotidiennement un volume de 40.260 M3 d’eau potable pour les habitants de Becha r, 3.077 M3 pour ceux de la ville de Kenadza et 1.180 M3 pour ceux d’Abadla, a-fait savoir Mme Barbaoui.