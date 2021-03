Votre mère, votre grand-mère en souffraient. Et vous aussi, vos rhumes se transforment souvent en sinusite. Maux de tête, fièvre, nez qui coule... parfois la sinusite s'accompagne aussi de signes comme des douleurs dentaires. Les raisons ? Nous disposons de cavités osseuses au dessus des yeux (sinus frontaux), sous les yeux (sinus maxillaires), entre les yeux (sinus ethmoïdes), au-dessus des fosses nasales (sphénoïdes). Le rôle de ces cavités n'est pas totalement élucidé. Mais une chose est sûre : quand la muqueuse qui les tapisse est enflammée (sinusite inflammatoire) ou infectée (sinusite purulente), on est vite KO.

COMMENT ON ATTRAPE UNE SINUSITE ?

Les rhinites infectieuses ou allergiques mal soignées en sont la principale cause. Mais il y a d'autres origines : génétiques, malformatives... Ou accidentelles lorsqu'un implant dentaire vient perforer un sinus. La sinusite guérit en général spontanément en une dizaine de jours. Avec ou sans antibiotiques. Mais chez certains patients les crises se répètent. La maladie devient chronique, le sinus est en permanence encombré. Une fatalité ? Non. Plus on agit en amont, mieux on peut prévenir ces crises.

ON ÉVITE DE S'ENRHUMER

Comme le rhume est la principale cause de sinusite, le prévenir est aussi le meilleur moyen d'éviter une crise de sinusite. Pour les rhinites allergiques, la prise en charge de l'allergie réduit considérablement la fréquence des crises. Pour les rhinites infectieuses, il existe moult compléments alimentaires qui aident à réguler l'immunité notamment les gélules à base d'échinacée. Le Dr Gilles Ayoun, ORL à l'Institut français de chirurgie du nez et des sinus, conseille pour sa part une cuillère de miel tous les matins : "C'est presque un médicament anti-infection". On peut aussi essayer les cures de propolis, de gelée royale ou encore la vitamine A à faible dose.

ON SE LAVE LE NEZ TOUS LES JOURS

Mais éviter le rhume n'est pas toujours possible. Si le nez est pris, un bon moyen de le drainer consiste à procéder à des lavages de la muqueuse du nez. On peut acheter des dosettes de sérum physiologique, des sprays d'eau thermale qui ont des vertus anti-inflammatoires, des sprays d'eau de mer ou du sérum hypertonique (salé à plus de 9 g/l). Ce dernier a l'avantage de mieux lutter contre l'œdème. A renouveler soir et matin pendant toute la saison froide.

En revanche, on évite les médicaments anti-rhume ! Bien sûr, ils apportent du confort : ils ont un effet vasoconstricteur et donnent l'impression de mieux respirer. En réalité, " ils dessèchent la muqueuse", explique le Dr Ayoun. "Cela favorise la pénétration tissulaire des microbes, et donc le développement de surinfections", prévient le spécialiste. CQFD : quand vous avez un rhume, si vous consommez des anti-rhumes, vous augmentez vos risques de sinusite !

ON PART EN CURE THERMALE

De nombreuses eaux thermales, hydrochlorées ou sulfurées sont bénéfiques pour les voies respiratoires. On pratique en station une multitude de soins pour assainir les muqueuses comme les "douches pharyngées". Mais le must, c'est la technique de Proetz, qui peut être réalisée en cure ou en cabinet. Concrètement, le praticien remplit les fosses nasales d'un liquide bactéricide, l'appareil crée une dépression qui va "aspirer" le liquide dans le sinus. " C'est d'une efficacité redoutable, estime le Dr Gilles Ayoun. Avec cette méthode, on arrive à guérir des sinusites bloquées." Le lavage de Proetz prévient aussi le passage à la chronicité.

ON FAIT DES AÉROSOLS

Le seul aérosol qui a vraiment prouvé son efficacité est "l'aérosol sonique". L'appareil vibre et les vapeurs arrivent ainsi à pénétrer dans la cavité sinusienne. Les aérosols contiennent traditionnellement un médicament fluidifiant, un corticoïde, afin de diminuer l'oedème, et souvent des antibiotiques. Quant aux inhalations traditionnelles, il semble qu'elles soient peu efficaces pour soigner une sinusite. "Les inhalations, c'est bien pour soulager un rhume. Mais lorsque la sinusite est installée, cela n'apporte rien" affirme le médecin.

ON ESSAYE LES HUILES ESSENTIELLES

Quelles huiles essentielles utiliser pour se débarrasser de la sinusite ? L'HE d'eucalyptus radié diminue la viscosité des sécrétions. L'eucalyptol est d'ailleurs utilisé dans de nombreux médicaments pour ses propriétés fluidifiantes. L'HE de menthe poivrée, de son côté, réduit l'inflammation. Enfin, les gouttes nasales mentholées ou goménolées améliorent le confort nasal. "Cela n'a pas d'action directe sur l'infection mais donne l'impression de mieux respirer", explique le Dr Ayoun.

ON VA VOIR UN OSTHÉOPATHE

L'ostéopathe joue sur plusieurs facteurs favorisant la sinusite. En travaillant le long de la colonne vertébrale, depuis le crâne jusqu'au sacrum, il agit sur le système sympathique (système nerveux autonome) et aide ce dernier à équilibrer son activité. Cet équilibrage va à la fois booster l'immunité, mais aussi permettre un apaisement des sécrétions de la muqueuse sinusienne. L'ostéopathe intervient aussi au niveau de la gorge pour libérer les muscles de la déglutition et favoriser le drainage de toute la sphère ORL, précise Thibault Dubois, ostéopathe, porte-parole du Syndicat français des ostéopathes. Enfin, il travaille sur les os du crâne et les sinus pour leur redonner de la mobilité. Attention : ces séances doivent être réalisées en dehors d'une crise aiguë.

PARFOIS, IL VAUT MIEUX OPÉRER

Certaines sinusites chroniques récidivent régulièrement malgré les antibiotiques et les corticoïdes locaux ou systémiques. Il est parfois utile de réaliser une ponction de sinus : par le nez pour le sinus maxillaire ou au niveau du front (clou de Lemoyne) pour les sinus frontaux. Autre alternative, la chirurgie. Notamment lorsque des malformations comme une cloison déviée ou encore des polypes altèrent la circulation de l'air dans les fosses nasales. "Cette chirurgie améliore la respiration, fait disparaître les céphalées et permet une réduction considérable de la fréquence des sinusites", précise le Dr Ayoun.