L'Algérie condamne "dans les termes les plus forts", les attaques terroristes perpétrées dimanche dans la région de Tahoua, à l’ouest du Niger, ayant fait des dizaines de morts, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et réaffirme sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple frère du Niger dans leur lutte quotidienne contre ce phénomène abject", souligne la même source.

"Face à ces attaques répétées, l’Algérie souligne la nécessité de mobiliser tous les moyens et de coordonner les efforts au double plan régional et international afin de venir à bout de ce fléau qui menace la sécurité, la stabilité et le développement des pays de la région", conclut le communiqué.

Soixante (60) personnes ont été tuées dimanche dans une série d'attaques contre des villages de l'ouest du Niger , six jours après des attaques dans la même zone qui avaient fait 66 morts, ont indiqué lundi des sources sécuritaire et locale. Les localités visées sont situées dans la région de Tahoua, voisine de celle de Tillabéri.