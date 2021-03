La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Houyam Benfriha a déclaré, lundi à Alger, que plus de 334.000 stagiaires et apprentis se sont inscrits auprès des établissements du secteur en prévision de la rentrée de la formation prévue le 28 mars en cours.

"Plus de 334.000 stagiaires et apprentis se sont inscrits pour bénéficier de la formation professionnelle, en prévision de la prochaine rentrée professionnelle", a précisé la ministre lors du forum de la Radio nationale.

Par ailleurs, Mme Benfriha a fait savoir que son département a signé des conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs secteurs pour assurer une formation dans diverses spécialités, dont celles récemment introduites dans les domaines de l'environnement et de la pêche, indiquant qu'une spécialité a été introduite dans l'industrie cinématographique. Concernant le baccalauréat professionnel, la première responsable du secteur a précisé que ce projet est à l'étude, soulignant que celui-ci doit remplir toutes les conditions pédagogiques et matérielles nécessaires. S'agissant de l'entrepreneuriat, la ministre a mis l'accent sur les efforts consentis par le secteur pour accompagner les jeunes stagiaires, particulièrement ceux désirant lancer leurs projets, en veillant à enseigner l'entrepreneuriat dans toutes les spécialités concernées par ce domaine, notamment durant les derniers semestres du cursus.

Par ailleurs, Mme Benfriha a souligné que le secteur de la Formation professionnelle veille à encourager les jeunes créateurs, notamment à travers un Salon national pour la présentation des modèles de formation qui sera prochainement créé pour mettre en exergue les créations et les capacités des jeunes.

La ministre a mis en exergue le rôle du mode de formation par apprentissage qui permet à l'apprenti de passer la majeure partie de la formation au sein de l'entreprise économique dans le cadre du stage pratique, appelant les responsables de ces entreprises à accueillir le plus grand nombre possible d'apprentis pour suivre une formation.

Concernant les structures relevant du secteur, Mme Benfriha a indiqué que 1.207 établissements de formation sont répartis à travers le territoire national, dont des instituts, des centres et des annexes, ajoutant que le secteur a ouvert des classes dans certaines zones d'ombre pour rapprocher les services de la formation du citoyen.