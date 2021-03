Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, lundi depuis Blida, que l'imam avait le rôle de "garant" de la pensée et de la conscience des citoyens en adoptant un discours positif, qui puise ses exemples du Coran et des Hadiths.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux de la conférence nationale des cadres du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs au niveau du Cercle régional de l'Armée, M. Belmahdi a déclaré que "les imams ont toujours été au premiers rangs pour mener le pays à bon port", mettant en avant "le rôle du discours positif de l'Imam dans la protection de la pensée, la conscience et le patriotisme du peuple algérien".

"Depuis que les citoyens, particulièrement les jeunes, ont commencé à appeler au changement, les Imams ont veillé, sans aucune directive de la tutelle, à promouvoir auprès d'eux l'importance de soulever les revendications, de manière civilisée loin de toute forme de violence", a relevé le ministre lors de cette conférence, coprésidée avec le wali de Blida, Kamel Nouisser.

Par ailleurs, M. Belmehdi a fait savoir que la stabilité de la situatio n sanitaire avait favorisé "la réouverture de l’ensemble des mosquées à travers le territoire national, dont le nombre dépasse les 17.300", relevant que le secteur a enregistré quelque 160 contaminations au Coronavirus et la perte de 16 professionnels entre imams, muezzine et enseignants.

A cette occasion, le ministre et le wali de Blida ont remis des distinctions à des familles de victimes de la Covid-19 relevant du secteur des Affaires religieuses. Les travaux de la conférence, qui se déroulent sur deux jours, en présence de cadres du ministère de tutelle et des directeurs de plusieurs wilayas, dont Oran, Illizi, M'sila, Adrar, Laghouat et Tizi Ouzou débattra des préparatifs pour le mois de Ramadhan, à travers trois ateliers liés dédiés à l'activité coranique et de la mosquée, à l'activité culturelle et l'information et au volet social.