Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri a supervisé, en compagnie du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques , Sid Ahmed Ferroukhi, une réunion de travail en présence de cadres des deux départements ministériels, en vue de débattre des questions ayant trait aux ports de pêche et à leur aménagement, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, les deux parties ont débattu de tout ce qui a trait aux ports de pêche et à leur aménagement, ainsi que de la désignation d'une Commission interministérielle devant s'enquérir des différentes zones de pêche de l'Ouest, du Centre et de l'Est, notamment les ports de Ghazaouet et de Sidna Youchaâ à l'Ouest, le port de Gouraya au Centre et le port de pêche d'Annaba, lit-on dans le communiqué.

Les deux responsables ont réaffirmé l'importance qu'accorde le Gouvernement à ce secteur, à la lumière de la mise en œuvre des engagements du Président de la République, indique-t-on dans le communiqué.

M. Nasri a évoqué la nécessité de trouver des solutions au problème d'ensablement des ports d e pêche dans les plus brefs délais en vue de permettre leur exploitation idoine.

L'assistance a, en outre, convenu de créer un organisme public qui se verra confier la gestion des ports de pêche et qui relèvera du secteur du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, ainsi que de la constitution d'une commission de suivi chapeautée par les deux ministères, en vue d'apporter les solutions et les propositions dans des délais assignés, conclut le communiqué.