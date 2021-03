Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil a reçu en audience lundi à Alger le vice-président de "Huawei" Afrique du Nord, Lee Juguang, avec lequel il a échangé les points de vues sur le projet de la transition numérique en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette audience s'est déroulée au siège du ministère, en présence des responsables de la société "Huawei Algérie", a précisé le communiqué.

A cette occasion, le ministre a affirmé "la forte volonté politique des autorités algériennes à accélérer le processus de transition numérique, notamment en ce qui concerne la modernisation de l'administration et l'amélioration du service public au profit du citoyen et des entreprises publiques, et ce en adéquation avec le programme politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Relevant "l'importance d'échanger les expériences dans ce domaine avec l'une des plus importantes sociétés internationales activant dans le domaine des technologies du numérique", M. Cherhabil a mis en avant les réalisations obtenues da ns ce secteur (infrastructures technologiques) ainsi que les grandes potentialités que recèle l'Algérie, en particulier celles relatives aux jeunes compétences, diplômées de l'université algérienne et des instituts spécialisés en technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

De son côté, M. Lee Juguang a présenté un exposé sur les activités de "Huawei" dans le domaine du numérique, affirmant "la disposition de cette société d'accompagner l'Algérie dans le projet de la transition numérique et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de numérisation".