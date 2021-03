La Fédération algérienne de football (FAF) a retenu le nouveau stade d'Oran, le stade du 5-juillet d'Alger, et Mustapha-Tchaker de Blida, dans le dossier de candidature à l'organisation de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 des moins de 17 ans (U17), a appris l'APS jeudi auprès de l'instance fédérale.

Le dossier de candidature, en phase de finalisation, devra être transmis à la Confédération africaine de football (CAF) avant 31 mars courant, dernier délai pour le dépôt des candidatures, précise la même source.

La FAF avait annoncé le 4 février dernier, avoir reçu l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), pour présenter la candidature de l'Algérie pour abriter ce rendez-vous continental.

L'Algérie avait déjà abrité une phase finale de la CAN des U17 en 2009 avec une finale perdue face à la Gambie 3-1. La 14e édition qui devait se jouer cette année au Maroc (13-31 mars), et à laquelle devait prendre part l'équipe nationale, a été annulée en raison de la situation pandémique dans plusieurs pays africains liée au Covid-19. La décision a été p rise moins d'une semaine avant le début du tournoi, au terme de la réunion du Comité d'urgence de CAF, tenue à Rabat pour étudier les différents scénarios qui se proposent dans le cadre de la CAN des U17